O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (1/3), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 22/2 a 28/2) 601 novos casos da doença – uma média de 86 por dia, aumento de 37% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 438.



A alta é a terceira seguida. Nos dois últimos boletins também foram registradas altas de casos novos. A nova alta coincide com a volta do Carnaval.



No novo boletim, também foram divulgadas cinco mortes por Covid-19. As vítimas são três homens e duas mulheres. Todos com 70 anos ou mais e com comorbidades.



Na terça-feira (28), a cidade contabilizava 659 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



Com os novos casos confirmados, 582.680 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 573.329 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.692 óbitos por Covid-19 na cidade desde o início da pandemia.



Até esta quarta, não havia paciente internado em leito de UTI SUS em Curitiba, em decorrência da Covid-19. Havia um paciente em leito de enfermaria SUS por Covid-19.



Paraná — O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), registrou nesta quarta-feira 413 novos casos e cinco mortes pela Covid-19. As mortes foram de 54 a 88 anos.



Nesta semana a média móvel no Paraná subiu 16% em relação a 14 dias antes. A média móvel neste boletim ficou em 298. A média móvel segue estável no Paraná em comparação a duas semanas atrás.