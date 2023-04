Pedro Ribas/SMCS

Mesmo com o clima chuvoso em Curitiba, milhares de pessoas atenderam ao chamado da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para colocar a carteira de vacinação em dia. Nesta primeira edição de 2023 do dia D de Vacinação, promovido neste sábado (15/4), a SMS aplicou 13,2 mil doses de imunizantes, no total, nos pontos de vacinação do município.

A ação, que ocorreu simultaneamente também em 1.362 postos de saúde de todo o estado, foi lançada oficialmente na capital paranaense, na unidade de saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco, num evento, pela manhã, que contou com a presença da secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella; do secretário de estado da Saúde do Paraná, César Neves; e da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Leonor Noia Maciel.

“Curitiba é um grande cartão-postal do nosso Sistema Único de Saúde. Fizemos questão de estar aqui, pois o Paraná é o primeiro estado a fazer dia D este ano. Que outros estados e capitais possam se inspirar”, disse a representante do Ministério da Saúde.

“O curitibano tem dado uma mostra muito positiva nas campanhas de vacina. Com essas ações, nós conseguimos melhorar a cobertura vacinal em nossa cidade, comparando o ano de 2021 e 2022, ficando próximo das metas recomendadas e melhorando a média nacional”, destacou Beatriz.

“Que alegria estar aqui. Este é um movimento pela vida. Esse tipo de movimento nos faz sentir orgulho da saúde pública. Vacina é vida. Vacina salva vidas. Me orgulho de ser brasileiro, pois o PNI (Plano Nacional de Imunização) é o maior plano de vacinação gratuita do planeta”, completou Neves.

Programa de família

A professora Marina Ramos da Silva, de 28 anos, aproveitou a oportunidade para se vacinar contra a gripe e também para colocar em dia a carteira de vacinação das filhas, Laila, de 2 anos e Livia, de 1 ano, neste sábado. “Eu trabalho o dia todo. Saio de manhã e volto de noite. Então, quando fiquei sabendo do dia D já me programei para vir”, conta.

Vacinação também foi o programa de família escolhido para este sábado pelos Cassou Ramos. “Durante a semana é bem difícil. Hoje é dia de colocar as carteiras de vacina em ordem”, disse a servidora pública, Camile Cassou, de 38 anos. Ela e o esposo, Felipe de Paulo Ramos, 39 anos, levaram as filhas Julia, de 1 anos e 7 meses, Maria Tereza, de 5 anos, para se vacinar neste sábado pela manhã na unidade de saúde Mãe Curitibana.

Presenças

Participaram do evento de lançamento do dia D na unidade de saúde Mãe Curitibana também a ex-secretária municipal da saúde e deputada estadual, Márcia Huçulak; o presidente do Conselho Regional de Medicina, Roberto Yosida; os representantes do Rotary Club, Alcino de Andrade Tigrinho e Luiza Helena Setti Tigrinho; a diretora de atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Maria Goretti David Lope;, a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Olga Peterlini; e a conselheira municipal da Saúde, Malu Gomes.