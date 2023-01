(DER-PR)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recebeu nesta quinta-feira, 5 de janeiro, e já está analisando os projetos da obra emergencial de contenção dos taludes danificados da BR-277 no Litoral, serviços que têm o objetivo de evitar que novos escorregamentos ocorram e que permitirão a liberação do tráfego na rodovia com segurança e mais brevidade possível.

A obra emergencial de contenção deve ter início nesta segunda-feira (09), incluindo a chegada de um guindaste no km 41, ponto onde o tráfego permanecerá em apenas duas faixas.

A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação total das faixas de tráfego da BR-277 nos locais sendo atendidos pelo DER/PR. Estes prazos podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra.

A obra de contenção definitiva tem início na sequência, com as pistas já liberadas, devendo ser finalizada até o final de março.