Arquivo/BP – Chegada de frente fria pode provacar mais chuva

Esta sexta-feira (9) deve ter muito sol e temperaturas elevadas no Paraná. O tempo segue estável em praticamente todas as regiões. Em Curitiba, assim como na quinta-feira (8), os termômetros devem chegar aos 29ºC durante a tarde.



Mas um novo sistema está em formação e avança sobre o Paraná a partir do sábado (10). Neste dia já podem ocorrer pancadas de chuva nas regiões de divisa com Paraguai e Argentina.



O sistema avança no domingo (11), atingindo quase todas as regiões. Em Curitiba, o tempo já fica parcialmente nublado no sábado com pancadas de chuva possíveis e o domingo deve ser mais instável. A próxima semana também começa com chuva.