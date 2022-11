Albari Rosa/AEN

A construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, está quase finalizada. A expectativa é que a obra seja entregue ainda este ano. Segundo o último boletim do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a conclusão já passa dos 95,5%.

Os últimos ajustes estão sendo executados para entrega da ponte. São serviços complementares, como guarda corpo, instalação dos postes de iluminação, pintura da sinalização e implementação de dispositivos de drenagem. No último mês, o DER/PR finalizou a pavimentação com uma camada de sete centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre as lajes de concreto.

A Ponte da Integração está sendo construída sobre o Rio Paraná, no bairro Porto Meira, próximo à Tríplice Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. No lado paraguaio, a obra fará ligação com o município de Presidente Franco, vizinho de Cidade de Leste, onde fica localizada a Ponte Internacional da Amizade.

PARCERIA – O projeto, iniciado em 2019, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o governo federal e a Itaipu Binacional. O DER/PR está executando a obra em ambas as margens. O investimento atualizado até o momento é de R$ 227 milhões. O objetivo é que a nova ligação seja utilizada para realizar todo o transporte de cargas entre os dois países, aliviando o tráfego da Ponte da Amizade, que irá atender principalmente turistas e passageiro

A construção é do tipo estaiada e conta com duas torres de sustentação, com 120 metros de altura. A ponte terá 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros, sendo o maior da América Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais.

Na nova rodovia de acesso à Ponte da Integração, estão em andamento serviços de terraplenagem nas duas aduanas (Brasil-Argentina e Brasil-Paraguai), nas interseções do acesso à ponte Tancredo Neves e do acesso à Rodovia das Cataratas (BR-469), e na linha geral da rodovia.