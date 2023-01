Geraldo Bubniak/AEN

O Instituto Água e Terra (IAT) concedeu nesta terça-feira (31) para a prefeitura de Paranaguá a licença ambiental simplificada para a construção da nova ponte que vai ligar o Centro à comunidade da Ilha dos Valadares. Esse é o último processo antes do início da obra. O documento permitiu também a assinatura da ordem de serviço e a instalação do canteiro de obras por parte da Construtora Serra da Prata, empresa que venceu a licitação pública para a execução do empreendimento.

O edital da nova estrutura foi elaborado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e o prazo de execução da obra é de 540 dias. O investimento é de R$ 13,4 milhões, sendo R$ 11,7 milhões do Estado e contrapartida municipal de R$ 1,7 milhão.

A reestruturação da atual passarela contempla a expansão da estrutura em concreto armado, com uma área total de 2,1 mil metros quadrados, e a reformulação do complexo já existente, com área de 1,14 mil metros quadrados. O pacote prevê ainda pavimentação, calçamento, instalação elétrica, sinalização, paisagismo e placa de comunicação visual.

“A gestão do governador Ratinho Junior, iniciada em 2019 e renovada agora, tem como preocupação dotar o Litoral do Paraná de infraestrutura. Essa nova ponte dos Valadares integra um pacote de obras, como a reestruturação da Orla de Matinhos, a construção da Ponte de Guaratuba e a duplicação da Avenida JK, em Matinhos. Tudo isso para melhorar a vida de quem mora e frequenta essa região do Estado”, destacou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, que representou o Estado na assinatura.

Ele lembrou ainda que a estrutura terá reflexo no turismo local, garantindo uma nova opção de passeio aos visitantes. “Teremos mais estrutura para os turistas, para quem gosta do turismo náutico ou de natureza. Isso move a economia, gera empregos e garante o desenvolvimento sustentável”, acrescentou o diretor-presidente.

Valadares é o maior bairro de Paranaguá, onde vivem cerca de 30 mil pessoas, quase 20% da população do município. Até agora, a ligação com o continente é através da passarela e por uma balsa, por onde é feita a passagem de veículos. A estrutura atual atende apenas pedestres e ciclistas.

“Essa construção tem reflexo na coleta de lixo, no comércio, no transporte de produtos. Os veículos, por exemplo, só conseguem acessar a ilha ou o continente por meio de balsas que, mesmo sendo gratuitas, dependem da maré e das condições do mar. Não é um transporte fácil”, disse o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. “Essa é uma obra esperada há décadas e agora, graças à sensibilidade do governador Ratinho Junior, vai sair do papel. Paranaguá sonhava com isso”.

“Há carros que não obedecem e querem usar ponte fora de hora, quase fui atropelada um dia desses. Com a nova ponte vai ficar melhor e mais seguro tanto para pedestres quanto para motorista”, afirmou a dona de casa Estela Gonçalves Pontes, de 30 anos, sendo dez deles vividos na Ilha dos Valadares.

AMPLIAÇÃO – A nova ponte será feita em concreto armado e terá 294 metros de extensão, conectando a Ilha dos Valadares ao Mercado Nilton Abel de Lima. Além disso, o projeto também contempla a revitalização da atual passarela, a Antônio José Sant’Anna Lobo Neto. Essa estrutura foi construída na década de 1990, com largura de 2,55 metros, sendo o único acesso terrestre que ligava a parte continental de Paranaguá à Ilha dos Valadares. Em maio de 2003, a prefeitura fez a ampliação lateral da passarela em mais de 4 metros.

Em 2018, as estacas de fundação ganharam reforço e, em 2020, foi necessário outra obra para o reforço estrutural das lajes do tabuleiro e das vigas longarinas com fibras de carbono. Agora, neste novo projeto, será feita revitalização e ampliação da passarela, com a restauração completa da ponte.