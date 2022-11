Carlos Poly/SMCS PMA

Na quarta-feira (16), foi liberado o tráfego de veículos e pedestres na ponte sobre a Represa do Rio Verde, no limite entre Araucária e Campo Largo. A nova estrutura, com 218 metros de comprimento, é fruto da parceria entre os dois municípios e contou com investimento de cerca de R$ 5 milhões, sendo R$ 4 milhões por Araucária e R$ 1 milhão por Campo Largo. Recentemente, a Prefeitura de Araucária concluiu a pavimentação do trecho de acesso à ponte e está providenciando alguns detalhes de sinalização.

