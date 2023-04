A obra de duplicação da Rodovia dos Minérios – PR 092, contempla a construção de novas pistas em pavimento de concreto, vias marginais, pontes, viadutos, passarela, calçadas e ciclovias no trecho entre Curitiba e Almirante Tamandaré, em uma extensão de 4,74 quilômetros.

As obras de duplicação da Rodovia do Minérios (PR-092), na ligação entre Curitiba e Almirante Tamandaré, tiveram avanços na construção das pontes e viadutos. Serão 10 pontes sobre o Rio Barigui, quatro viadutos e uma passarela de pedestres.



A evolução dos serviços é fundamental para a sequência da terraplanagem e pavimentação do trecho de 4,74 quilômetros. Além de quatro novas pistas centrais, a rodovia terá vias marginais, calçadas e ciclovia.

Esta é a maior obra da atual gestão do Governo do Paraná na RMC, com investimento de R$ 111,6 milhões.