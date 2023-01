Reprodução/Sesa-PR

Os Estados Unidos vivem um momento de evolução de casos de Covid-19 provocadas pelo aparecimento de uma subvariante da Ômicron, a XBB.1.5.



Esta nova cepa tem sido responsável pela maior parte das novas contaminações no país e também pode ser a de transmissão mais fácil até o momento entre todas as variantes já surgidas, alerta a Saúde norte-americana.



A XBB.1.5. deriva da combinação de cepas que curcularam em ao menos 35 países, e com casos graves na Ásia.

Apesar de sua transmissão ser mais rápida, até o momento não havia certeza de que evoluísse para casos mais graves, como aconteceu com outras variantes.