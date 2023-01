(Hully Paiva/SMCS)

Educação ambiental, desenvolvimento sustentável e aprendizagem criativa. Esses temas são a inspiração para três novas propostas pedagógicas do programa Linhas do Conhecimento, que entrarão na programação das crianças e estudantes a partir de março deste ano.

O Linhas promove práticas de exploração e conhecimento da cidade em aulas de campo, propostas lúdicas e projetos em museus, parques e praças. Para essas novas propostas, serão utilizadas áreas no bairro Bacacheri, no Parque Barigui e os Faróis do Saber e Inovação da cidade.

O programa chegou ao final do ano passado com mais de 200 mil participações de crianças e estudantes e 137 rotas.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que o Linhas, criado em 2017, já foi absorvido pela rede, com resultados consistentes que envolvem todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

“Ele foi instituído com a intenção de fortalecer a consciência urbana, a sustentabilidade e o pertencimento. Com o Linhas, a cidade é uma sala de aula a céu aberto”, pontua a secretária.

O coordenador do Linhas do Conhecimento, Gustavo Prestini, conta que as novas atividades vão enriquecer o trabalho já realizado na rede municipal de ensino.

“Este programa trata a cidade como um currículo vivo, vai além da ampliação cultural. Olhamos o potencial educativo do nosso entorno, com cunho pedagógico, dentro dos pilares do conhecer, amar e cuidar da nossa cidade”, esclarece.

Nessa linha, a nova rota no Parque Barigui, por exemplo, em parceria com o Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), aborda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e algumas das soluções adotadas por Curitiba para atender as demandas de um futuro mais inteligente, sustentável e humano.

Acesse os e-books.

Veja aqui os materiais pedagógicos do Linhas, que ficam disponíveis na página da Educação.