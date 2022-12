Ainda que a expectativa para as próximas semanas seja de redução gradativa no número de contaminações e no contingente de infectados, o epidemiologista Diego Spinoza faz uma ressalva. É que assim como já aconteceram em outros momentos, é possível que aconteça a emergência de uma nova variante do novo coronavírus, o que poderia impactar no comportamento da curva de casos da doença.



“Estamos acompanhando também a possibilidade de surgir novas variantes, sublinhagens. Tivemos recentemente uma nova onda de crescimentos de casos novos e a incidência alta [da doença] favorece a circulação dessas variantes”, explica.