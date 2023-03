(Reprodução)

A banda britânica Coldplay se apresenta nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), no “vizinho” do Santuário Perpétuo Socorro, o show musical acontece no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória. Os bloqueios de trânsito na região começam às 7h desta terça-feira (21).

Contudo, a programação do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue normalmente. Às quartas-feiras, o Santuário tem novenas de hora em hora, iniciando às 6h da manhã e vai até às 22 horas, totalizando 17 horários de novenas.

Sobre o trânsito

Algumas ruas serão interditadas para facilitar o acesso ao evento, que espera receber mais de 40 mil pessoas. Segundo informações divulgadas, os motoristas não poderão circular pelos cruzamentos das seguintes ruas:

– Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral

– Ubaldino do Amaral e Floriano Essenfelder

– Mauá com Floriano Essenfelder

– Pedro Rolim de Moura e Augusto Severo

– Barão de Guaraúna e Augusto Severo

– Doutor Zamenhof e Augusto Severo

– Doutor Zamenhof e Mauá

– Floriano Essenfelder com 21 de Abril

Para quem mora na região, será necessário credencial ou documento que comprove a moradia.

Os bloqueios serão de responsabilidade da empresa privada contratada pela organização do evento. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar nos trabalhos de fiscalização e orientação.

Horários

Os shows musicais estão marcados para começar por volta das 18h, porém os portões abrem às 16h.

Abertura dos Portões: 16h

Horário Clara X Sofia: 18h15

Horário CHVRCHES: 19h15

Horário Coldplay: 20h30

Vou de carro ou ônibus para a Novena?

Na região, existem várias opções de estacionamentos que podem ser utilizados para quem vai participar das tradicionais novenas. Apesar disso, a sugestão da administração do Santuário é para que os devotos se organizem com opções alternativas para facilitar sua chegada ao Santuário Perpétuo Socorro para rezar a novena perpétua. Uma boa opção é escolher alguma das 56 linhas de ônibus que passam pela região, nas proximidades do Santuário, ou até mesmo carros de aplicativo ou táxis.

Os horários e itinerários dos ônibus podem ser consultados no site da Prefeitura de Curitiba.

Novenário perpétuo: exercício de fé e devoção

Todas as quartas-feiras o Santuário celebra a novena perpétua em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 17 horários diferentes. Desde que foi implantada, em 1960, são inúmeros os testemunhos recebidos sobre graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os temas de cada novenário são específicos, mas sempre relacionados às questões da vivência em família, orientados pelas necessidades espirituais dos devotos. A numerosa frequência de fiéis às celebrações não se limita aos paroquianos, mas atinge a cidade de Curitiba, Região Metropolitana e também outros municípios.

Serviço:

Todas as Quartas-feiras no Santuário Perpétuo Socorro tem 3 missas e 17 novenas

Programação

7h, 12h e 21h – Missa e novena

6h às 22h – Novena, de hora em hora

6h às 20h – Confissões

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR)

Informações: (41) 3253-2031