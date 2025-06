Foto meramente ilustrativa (Gabriel Rosa/AEN)

O novo ambulatório da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será construído em Toledo, no Oeste do estado. A assinatura do documento que viabiliza a construção da nova estrutura foi realizada nesta sexta-feira (27).

O ambulatório terá aproximadamente 700 metros quadrados, que contará com 13 consultórios, duas salas de procedimentos e um quarto de observação. A nova estrutura, construída em parceria com o Biopark, deverá atender tanto à formação prática de estudantes dos cursos da área da saúde da UFPR quanto à demanda por serviços especializados da população.

“É um ambulatório que vai atender uma grande parte do Oeste, vinculado à Regional de Saúde, e que é muito necessário, já que a estrutura atual do município não dá conta. Para os estudantes, é excelente: fica ao lado, o que permite mais tempo para atender pacientes, trocar ideias e discutir casos”, afirmou o presidente do Biopark, Luiz Donaduzzi.

Não foram divulgadas informações sobre a previsão de término das obras ou quando os serviços estarão disponíveis à comunidade.