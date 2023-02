07/20019 – Estrada da Graciosa. Foto: José Fernando Ogura/ANPr

O tráfego na Estrada da Graciosa foi liberado nesta manhã de terça-feira, 14 de fevereiro, no sistema pare e siga. Por causa de um novo deslizamento de terra registrado na noite de segunda-feira, 13 de fevereiro, a Estrada da Graciosa (PR-410) estava fechada.

De acordo com as informações, a interdição ocorria entre o km 6 ao km 16. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná da PMPR bloquearam momentaneamente o tráfego na rodovia.

Houve mais um temporal nesta segunda-feira (13) na Serra do Mar. Não há relatos de usuários feridos ou danos a veículos.

A equipe da empresa que trabalha nas obras de recuperação emergencial da PR-410 já tinha retirado a maior parte do material sobre a pista, e após uma análise mais completa reabriram a Graciosa.

O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.



