A STAR WARS Celebration deste ano teve um início sensacional na sexta-feira, 7 de abril, em Londres, com as estrelas e os cineastas de Indiana Jones e a Relíquia do Destino encantando os fãs com um trailer inédito, um novo pôster e além de um olhar exclusivo no filme. Estavam presentes as estrelas do longa Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, o diretor e corroterista James Mangold e a produtora Kathleen Kennedy, além de uma mensagem em vídeo do ícone Harrison Ford, para revelar novos detalhes sobre o tão aguardado novo capítulo da franquia. O filme, que será a última aventura de Ford como Indiana Jones, estreia no Festival de Cinema de Cannes em 18 de maio e chega aos cinemas em 29 de junho de 2023.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino da Lucasfilm, Harrison Ford reprisa seu papel como o lendário herói arqueólogo, estrelando ao lado de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dor e Glória), John Rhys-Davies (Os Caçadores da Arca Perdida), Toby Jones (Jurassic World: Reino Ameaçado), Boyd Holbrook (Logan), Ethann Isidore (Mortel) e Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore). Dirigido por James Mangold, o filme tem produção de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, com Steven Spielberg e George Lucas como produtores executivos. John Williams, que compôs a partitura de todas as aventuras de Indy desde o original Os Caçadores da Arca Perdida em 1981, é responsável pela trilha musical.

Assista ao trailer: