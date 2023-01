Daniel Castellano/SMCS arquivo

A semana deve ser instável no Paraná. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), chuvas podem ocorrer nas regiões, com chance ce temporais localizados. Esta previsão vale para hoje e os próximos dias.



Em Curitiba a semana deve ficar parcialmente nublada com pancadas de chuva ou chuviscos ocasionais. As temperaturas ficam amenas nos próximos dias, e a partir de quinta fica mais abafado.



As marca mínimas que vinham baixas nos últimos dias devem subir um pouco e ficarem entre 17 e 18 graus até o fim de semana.