Pedro Ribas/SMCS

Técnicos da Prefeitura de Curitiba e da empresa Tembici alinham os detalhes finais para a implantação dos serviços de bicicletas compartilhadas na cidade. A estimativa é que no início do segundo semestre deste ano, Curitiba tenha as estações implantadas e as bicicletas disponíveis para a locação.

“A oferta de bicicletas compartilhadas, como fortes componentes à intermodalidade do transporte, representa mais um passo do esforço da Prefeitura em favor da mobilidade limpa, ativa e sustentável. Estamos caminhando para poder contar com esse serviço no começo do segundo semestre”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Luiz Fernando Jamur.

A cidade também avança na implantação da infraestrutura voltada à ciclomobilidade. Atualmente, Curitiba conta com 261,9 quilômetros, entre ciclovias, ciclofaixas em vias e/ou calçadas, ciclorrotas e passeios compartilhados entre pedestres e ciclistas.

Nesta quinta-feira (16/3), a coordenadora de Relações Governamentais da Tembici, Marilia Rolemberg Lessa, participou de reunião, no Ippuc, com as equipes de arquitetos e engenheiros responsáveis pelo Plano de Estrutura Cicloviária do Instituto e da Superintendência de Trânsito (Setran); do setor de Mobiliário Urbano e Acessibilidade do Ippuc e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA).

Bicicletas e estações

No encontro, foram discutidos ajustes na locação das futuras estações, que terão 50 endereços por toda a cidade, em parques e próximos a praças e terminais de transporte do centro e em bairros, pontos de grande circulação de pessoas.

“Ficamos felizes em conseguir trazer para cá um projeto de mobilidade sustentável com inovação tecnológica para uma cidade que tem sinergia com os valores da empresa”, frisa Marília Lessa, da Tembici.

Esse processo de detalhamento e aprovação das estações segue também uma agenda de reuniões técnicas que envolvem encaminhamentos para a anuência de outras instâncias administrativas, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para equipamentos no entorno de imóveis federais tombados e também do governo do Estado, quando se trata da proximidade de bens estaduais de interesse histórico.

A operação em Curitiba deverá contar com 500 bicicletas, entre modelos convencionais e com pedal assistido (elétricas). O sistema de compartilhamento de bikes com estação irá funcionar 24h, sete dias por semana, permitindo o acesso a informações, o cadastramento de usuários, retirada e devolução das bikes, de forma ininterrupta.

O sistema de compartilhamento de bikes com estação é acompanhado de soluções tecnológicas para permitir o acesso a informações, o cadastramento de usuários, retirada e devolução das bikes de forma digital. Para que possam utilizar as bicicletas, os usuários terão que fazer um cadastro e adquirir um plano pelo aplicativo de celular que será disponibilizado pela Tembici.

“A bicicleta também tem um QR-Code que permite o destravamento via aplicativo. Os planos serão definidos em várias modalidades para atender melhor aos usuários, conforme os diferentes usos do sistema, desde avulso, até planos anuais”, explica Marília.

A empresa oferecerá assinaturas variadas, como viagem única, plano lazer, plano mensal e plano anual, para contemplar usuários eventuais e habituais. Os preços ainda estão sendo definidos pela empresa e vão depender do número de patrocinadores. Após o uso, a bike precisará ser devolvida obrigatoriamente em uma das estações.

A fiscalização do serviço será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, através da Superintendência de Trânsito (Setran).