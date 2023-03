Daniel Castellano/SMCS

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba convoca novos grupos para tomar a vacina bivalente contra a Covid-19. A partir desta quarta, são chamados os idosos nascidos até 1939 e os imunossuprimidos com 60 anos ou mais.



A vacina bivalente é indicada para as pessoas que tomaram pelo menos duas doses da monovalente e com 120 dias ou mais da última aplicação. Os grupo de convocados recebe mensagem pelo aplicativo Saúde Já.



O cronograma para os idosos segue até o fim de semana. Na quinta-feira para os nascidos até 1940; e na sexta-feira para os nascidos até 1941. As vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.



O novo grupo de idosos convocado soma cerca de 14 mil idosos entre 84 e 81 anos. No sábado, quando começou a vacinação bivalente para idosos nascidos até 1938, somente 1.383 pessoas procuraram os pontos de aplicação da capital.



Imunos — Para os imunossuprimidos a aplicação será escalonada por data de nascimento. Depois da quarta-feira, na quinta-feira (55 a 59 anos); sexta-feira (50 a 54 anos).



A convocação continua na semana que vem. Segunda-feira (13/3) – 45 a 49 anos; terça-feira (14/3) – 40 a 44 anos; quarta-feira (15/3) – 30 a 39 anos; quinta-feira (16/3) – 20 a 29 anos; sexta-feira (17/03) – 12 a 19 anos.



São cerca de 24 mil pessoas que se enquadram como imunossuprimidos dentro da faixa etária convocada. A vacina anticovid bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes.



Levantamento da Central de Vacinas da SMS mostra que mais de 100 mil curitibanos não retornaram para receber a segunda dose da vacina da covid-19, uma taxa de abandono de 5,69%.