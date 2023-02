Censo: Ensino Fundamental detém o maior número de matrículas no Estado (Valquir Aureliano )

O número de escolas e de alunos na Educação Básica do Paraná voltou a crescer em 2022, após dois anos de quedas em meio à pandemia de coronavírus. Os dados, presentes na Sinopse Estatística do Censo Escolar e divulgados na última semana pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mostram ainda que, apesar da recuperação no último ano, o total de matrículas e estabelecimentos no estado segue atrás do registrado antes da Covid-19.

Em 2022, haviam 2.482.415 estudantes matriculados na educação básica do Paraná, 4,7% a mais do que registrado em 2021. Proporcionalmente, o avanço no número de matrículas se deu principalmente na rede privada de ensino, que teve alta de 10,8%, com 442.802 alunos (17,8% do total de estudantes). Já na rede pública (que engloba as escolas federais, estaduais e municipais), o número de alunos cresceu 3,46%, com 2.039.613 matrículas (82,2% do total).

Considerando-se as diferentes etapas de ensino, percebe-se que o Ensino Fundamental detém o maior contingente, com 1.380.369 matrículas (55,6% do total). Na comparação de 2022 com 2021, entretanto, quem teve incremento mais expressivo nas matrículas foi a Educação Profissional (alta de 20,6%, totalizando 125.155 alunos), o Ensino Médio (+13,2%, com 428.566) e a Educação Especial (+11,7%, com 114.584).

Já com relação aos estabelecimentos, ou seja, o número de escolas no Paraná, a alta verificada no ano passado em relação a 2021 foi de 0,19%, com 9.453 unidades. A Educação Infantil (6.131) e o Ensino Fundamental (6.132) são os que concentram a maior quantidade de instituições, lembrando que uma escola pode atender mais de uma etapa de ensino. O Ensino Profissional, por outro lado, teve crescimento expressivo, alcançando a marca de 731 estabelecimentos, 58,9% a mais que no ano anterior.

Quanto à dependência administrativa das escolas, as instituições municipais são maioria, com 5.209 (55,1% do total). Já a rede privada, que tem 17,8% dos estudantes, responde por 22,3% das escolas (2.106), com saldo (entre aberturas e fechamentos) de 10 novas unidades em relação a 2021. O número de escolas estaduais, por outro lado, teve queda de 0,4%, passando de 2.116 para 2.108, ainda que o número de matrículas nessas instituições tenha avançado 5,6% (com 959.114 estudantes).

Comparação com antes da pandemia

Antes da pandemia de Covid-19 passar a fazer parte da realidade paranaense, em 2019 o Paraná somava 2.572.007 alunos matriculados na Educação Básica, 89.592 matrículas a mais que o registrado em 2022. As escolas federais foram as que mais perderam alunos, proporcionalmente (-39,1%, com 9.463 alunos a menos), enquanto as escolas estaduais foram as que mais perderam estudantes em número absoluto (com 74.915 matrículas a menos no ano passado na comparação com 2019). A rede privada, por sua vez, acumula queda de 2,8% no período, com 12.603 matrículas a menos do que registrado antes da crise sanitária.

Analisando-se as etapas de ensino, a maior evasão foi na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que perdeu 44,7% dos alunos (passando de 172.185 matrículas para 95.295). A Educação Especial (+14,3%) e o Ensino Médio (+5,1%), por outro lado, tiveram alta no número de estudantes matriculados.

Com relação aos estabelecimentos e suas dependências administrativas, apenas as escolas municipais tiveram alta no número de unidades na comparação de 2022 com 2019 (alta de 1%, com 5.209, 51 escolas a mais que antes da pandemia). Já a rede privada foi, proporcionalmente, a que mais fechou escolas, com retração de 3,4% (passando de 2.180 para 2.106 escolas no período).

Censo da Educação Básica

Matrículas, por dependência administrativa

2022

Total de matrículas 2.482.415

Federal 14.733

Estadual 959.114

Municipal 1.065.766

Privada 442.802

2021

Total de matrículas 2.371.191

Federal 15.358

Estadual 908.488

Municipal 1.047.530

Privada 399.815

2020

Total de matrículas 2.554.321

Federal 16.484

Estadual 1.036.855

Municipal 1.060.312

Privada 440.670

2019

Total de matrículas 2.572.007

Federal 24.196

Estadual 1.034.030

Municipal 1.058.376

Privada 455.405

Matrículas, por etapa de ensino

2022

Educação Infantil 520.004

Ensino Fundamental 1.380.369

Ensino Médio 428.566

Educação profissional 125.155

Ed. de Jovens e Adultos 95.295

Educação Especial 114.584

2021

Educação Infantil 474.637

Ensino Fundamental 1.348.296

Ensino Médio 378.660

Educação profissional 103.807

Ed. de Jovens e Adultos 114.388

Educação Especial 102.609

2020

Educação Infantil 500.288

Ensino Fundamental 1.407.978

Ensino Médio 425.477

Educação profissional 131.853

Ed. de Jovens e Adultos 144.919

Educação Especial 104.280

2019

Educação Infantil 503.208

Ensino Fundamental 1.404.493

Ensino Médio 407.743

Educação profissional 137.213

Ed. de Jovens e Adultos 172.185

Educação Especial 100.262

Estabelecimentos, por dependência administrativa

2022

Total 9.453

Federal 30

Estadual 2.108

Municipal 5.209

Privada 2.106

2021

Total 9.435

Federal 29

Estadual 2.116

Municipal 5.194

Privada 2.096

2020

Total 9.481

Federal 30

Estadual 2.131

Municipal 5.175

Privada 2.145

2019

Total 9.511

Federal 31

Estadual 2.142

Municipal 5.158

Privada 2.180

Estabelecimentos, por etapa de ensino

2022

Educação Infantil 6.131

Ensino Fundamental 6.132

Ensino Médio 2.052

Ensino Profissional 731

Ed. de Jovens e Adultos 1.087

Educação Especial 7.666

2021

Educação Infantil 6.073

Ensino Fundamental 6.147

Ensino Médio 2.032

Ensino Profissional 460

Ed. de Jovens e Adultos 1.129

Educação Especial 7.260

2020

Educação Infantil 6.051

Ensino Fundamental 6.172

Ensino Médio 2.007

Ensino Profissional 493

Ed. de Jovens e Adultos 1.175

Educação Especial 7.313

2019

Educação Infantil 6.058

Ensino Fundamental 6.192

Ensino Médio 2.003

Ensino Profissional 510

Ed. de Jovens e Adultos .195

Educação Especial 7.220