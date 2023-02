Curitiba contabiliza 410 casos ativos até a última terça (Marcelo Camargo/Abr)

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba publicado ontem mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 25/1 a 31/1) 383 novos casos da doença – uma média de 55 por dia, redução de 26,7% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 523.



No mesmo período, foram divulgadas nove mortes por covid-19, uma por dia, em média. As vítimas são seis homens e três mulheres. Todos tinham 68 anos ou mais e apresentavam comorbidades.



Nessa terça-feira (31/1), a cidade tinha 410 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



Ontem, eram dois pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros quatro pacientes em leitos de enfermaria SUS por covid-19.



A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia. Desde o início da pandemia, a capital paranaense registrou 580.934 casos de Covid e 8.66 mortes.



Paraná – De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa), ontem foram confirmados mais 516 casos de Covid e três mortes de pessoas com idades entre 77 e 85 anos. O Paraná soma agora 2.896.960 casos desde o início da pandemia e 45.714 mortes.