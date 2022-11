(SESA)

O medicamento é um dos vilões que mais causa intoxicação em crianças de 0 a 12 anos no Estado, sendo responsável por 44% das intoxicações infantis. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apontou uma queda de 14,5% no número de notificações entre 2019 e 2021, por este tipo de acidente.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) mostram que em 2019 foram registradas 1.049 ocorrências. Em 2020 o número caiu para 891 intoxicações, e em 2021 se manteve em 897. Apesar da queda, a Sesa mantém o alerta para esse tipo de envenenamento e permanentemente estimula ações de prevenção para a diminuição dos números.

“A maioria dos casos acontece em casa, e por isso queremos fazer este alerta. As crianças são curiosas por natureza e por isso o cuidado deve ser redobrado quando falamos em medicamentos. A intoxicação pode resultar em danos graves à criança, podendo até levar a óbito”, explicou o secretário Beto Preto.

A faixa etária mais atingida corresponde aos menores de quatro anos de idade. Segundo a bióloga da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Sesa, Juliana Cequinel, a curiosidade é uma das principais características dessa faixa etária. “É a fase da experimentação oral. Ou seja, é quando os pequenos querem levar tudo à boca. A orientação é que sejam armazenados em lugares mais altos e, de preferência, em armários trancados”, disse.

AÇÕES – Anualmente, durante o mês de outubro é feita a Campanha de Prevenção do Envenenamento Infantil, que neste ano teve a parceria do Conselho Regional de Farmácia, com divulgação por videoconferência e nas redes sociais. O objetivo é prevenir e informar pais, responsáveis, educadores, profissionais de saúde, órgãos oficiais e instituições não governamentais sobre as intoxicações infantis.

Em alguns casos, os sintomas não são imediatos, sendo os mais comuns a sensação de queimação na boca, na garganta ou estômago, mudança na cor dos lábios, confusão mental, respiração difícil, diarreia e vômito. A criança deve ser encaminhada ao serviço de saúde mais próximo.

Orientações podem ser obtidas pelo telefone do Centro de Controle de Envenenamentos: 0800-410148, a qualquer hora do dia ou da noite. O atendimento funciona 24 horas.