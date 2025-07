Desde o início do Programa Vida no Trânsito, em 2011, Curitiba registrou queda de 54% no número de mortes causadas por acidentes nas ruas da cidade. Em 2011, foram registradas 310 mortes em acidentes, enquanto em 2024 foram 141 fatalidades registradas.



A coordenação técnica e a gestão municipal do Programa Vida no Trânsito (PVT) é compartilhada entre as Secretarias Municipais de Defesa Social e Trânsito, Superintendência de Trânsito de Curitiba e Secretaria Municipal de Saúde, entre outros órgãos e instituições parceiras.

O objetivo principal do trabalho é fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito, tendo como subsídio para o planejamento de ações intersetoriais, dados e análises epidemiológicos para redução óbitos e sinistros.