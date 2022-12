Divulgação/Assessoria de Imprensa

As ceias de Natal e do Réveillon costumam ser recheadas e fartas na mesa dos brasileiros. Porém, as delícias deste período não precisam seguir os mesmos cardápios todos os anos. Inovar nas receitas, elaborar menus mais leves, saudáveis, saborosos e baratos são ótimas opções para celebrar o 25 de dezembro e a chegada do Ano Novo.

“Alguns pratos tradicionais podem ficar menos calóricos se trocarmos ingredientes, se colocarmos menos sal ou prepará-los sem açúcar. É possível manter a tradição de um jeito mais saudável”, explica a professora Janaiara Moreira, coordenadora adjunta do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão; graduação que em 2023 também será disponibilizada no formato semipresencial.

Confira algumas opções sugeridas pela professora e que podem deixar a mesa saborosa, leve e mais barata nas festas de fim de ano. Acompanhe as receitas e monte o seu cardápio.

1) Salada Natalina de Lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha crua

1 litro de água

60 ml de azeite de oliva

½ pimentão vermelho picado

½ cebola roxa picada

½ maço de rúcula

1 tomate cereja

1 e ½ colher de sopa de suco de limão

Sal a gosto

Hortelã picada a gosto

Modo de preparo

Lave a lentilha e coloque-a no fogo, junto com 1 litro de água. Deixe levantar fervura, cozinhe entre 12 e 15 minutos e depois reserve.

Em uma frigideira, refogue a cebola e o pimentão no azeite de oliva. Desligue o fogo, misture o tomate e a lentilha e deixe esfriar. Quando já estiver frio, acrescente a rúcula, tempere com sal e limão e sirva.

2) Salpicão de Natal

Ingredientes

700 gramas de maionese light

3 xícaras de frango cozido e desfiado

½ xícara de presunto picado

1 xícara de cenoura ralada

1 caixinha de creme de leite

1 xícara de abacaxi picado

½ xícara de milho verde cozido

½ xícara de ervilha

½ xícara de azeitona verde picadinha

Cebolinha picada a gosto

Sal a gosto

2 xícaras de batata palha

Modo de preparo

Em um recipiente junte o frango desfiado, a cenoura ralada, o presunto picado, o milho verde, a ervilha e a cebolinha verde picada. Misture 1 xícara de batata palha.

Adicione a maionese e o creme de leite e misture bem. Ajuste o sal e acondicione em uma vasilha. Polvilhe a batata palha por cima e leve à geladeira. Sirva bem gelado.

3) Lombo de Panela de Pressão

Ingredientes

1 kg de lombo de porco

1 cebola média picada

3 dentes de alho espremidos

1 maço de cheiro-verde amarrado

1 folha de louro

1 colher de chá de colorau

2 xícaras de vinho branco seco

1 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de chá de tempero páprica defumada

Sal a gosto

Tempero Chimichurri à vontade

Modo de preparo

Tempere o lombo com todos os ingredientes, exceto o óleo. Deixe descansar por 2 horas.

Em uma panela com óleo, coloque a carne e reserve os temperos. Esquente bem e doure o lombo, virando-o para dourar de todos os lados. Acrescente novamente os temperos e tampe a panela. Deixe por 30 minutos.

Após cozinhar, corte a carne em fatias e disponha em uma travessa. Retire a gordura do molho, o cheiro-verde e a folha de louro. Acrescente ½ xícara de chá de água ao molho e leve ao fogo para ferver, até desgrudar todos os temperos do fundo da panela.

Coloque o molho sobre o lombo e sirva.

4) Rabanada de Forno

Ingredientes

1 lata de leite condensado light

500 ml de leite desnatado

2 ovos

5 pães francês

Açúcar demerara a gosto

Canela a gosto

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque o leite condensado, os ovos, o leite e misture bem. Umedeça as fatias de pão nesta combinação e distribua em uma assadeira untada.

Leve para assar em forno preaquecido a 180 °C, por meia hora. Vire as fatias, polvilhe com açúcar e canela e deixe assar por mais dez minutos. Agora é só servir!

5) Mousse de Cacau Fit

Ingredientes

3 gemas

1/3 de xícara de açúcar refinado peneirado

1 xícara de cacau 80% peneirado

1 caixinha de creme de leite light

3 claras de ovos

1 abacate bem maduro

Raspas de chocolate a gosto para decorar

Modo de preparo

Bata as gemas, o açúcar e adicione o cacau. Bata mais um pouco. Em seguida, acrescente o creme de leite, o abacate amassado e mexa até ficar homogêneo.

Bata as claras em neve e incorpore na mousse. Despeje a mousse em uma tigela e decore com raspas de chocolate ou cacau em pó. Leve para a geladeira até endurecer e depois é só servir.