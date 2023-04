Nevoeiro fez o amanhecer demorar a chegar em Curitiba nesta manhã e quarta. (Josianne Ritz)

Quarta-feira, 12 de abril, o dia amanheceu com forte nevoeiro em Curitiba e com temperaturas mais amenas na casa dos 14º. Com o resfriamento noturno, houve a formação de névoas em diversos pontos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

(Josianne Ritz)

A data será marcada pela grande amplitude térmica, que é a grande diferença entre a temperatura do começo e final do dia e a registrada nas horas mais quentes.

Esse fenômeno é caraterístico do outono de Curitiba e responsável pelo chamado efeito ‘cebola’. As pessoas que moram ou trabalham na Capital, nesta época do ano, costumam andar com roupas em camadas que, ao longo dia, são retiradas para se adequar a temperatura. Daí a comparação com o vegetal, também constituído por camadas.

Pela manhã, os curitibanos saem com roupas mais quentes que vão parar nos braços ao meio-dia e depois, na hora de voltarem para casa, recompõem à vestimenta.

Segundo o boletim do Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros podem chegar próximos aos 30 graus no interior do Paraná. Na capital, a máxima prevista é de 27ºC. Em Maringá, a máxima chega aos 30 graus.