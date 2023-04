Valdelino Pontes/SECID

O Governo do Paraná tem mais um avanço na área da segurança. Desta vez, será com a conclusão da Cadeia Pública de Arapongas, cuja obra está 83% executada e tem previsão de entrega para o final do mês de maio. A construção foi viabilizada com o investimento de R$ 8,86 milhões da Secretaria de Segurança (SESP) e a análise técnica e fiscalização do Departamento de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid).

“Essa obra faz parte da ação permanente da administração Ratinho Junior de levar mais segurança à população. A comunidade em geral ganha quando os profissionais das delegacias focam na sua atividade principal, na investigação. Ao mesmo tempo, aqueles que estão à espera de julgamento são abrigados em um local preparado para recebê-los”, afirmou o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, lembra que o Estado tem feito diversas obras para melhoria nesta área. “Tudo isso é fruto do intenso trabalho do Governo do Estado e das equipes de segurança. Essa unidade vai garantir um tratamento mais adequado para as pessoas privadas de liberdade, com foco na ressocialização, além de nos permitir fornecer uma boa estrutura de trabalho aos nossos policiais penais”, disse.

A OBRA – Construída em terreno de 4,1 mil metros quadrados, o prédio tem 1.464 m² de área construída e capacidade para abrigar 136 pessoas, distribuídas em 11 celas para até 12 detentos cada, três células individuais e uma para pessoas com deficiência. “É uma construção que oferece a infraestrutura necessária às exigências atuais do segmento, inclusive com salas para trabalho, aprendizado e enfermaria”, explicou o chefe do escritório regional de Londrina da Secid, Fábio Bahl Oliveira.

O projeto é composto por um pátio solário, pátio para visitas, sala de aula, oficina de trabalho, enfermaria e duas salas para visitas; quatro guaritas e duas muralhas de cinco metros (muro de isolamento e muro limite). O local escolhido para a construção, no limite do espaço urbano do município, integra a relação de itens para garantir mais segurança à comunidade.