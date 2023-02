Divulgação/Amep

Após paralisação durante o Carnaval, as obras para implementação de sistema de iluminação no Contorno Sul de Curitiba foram retomadas nesta semana pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Apesar da rodovia estar sob jurisdição federal, o Governo do Estado, com autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contratou os serviços e está investindo cerca de R$ 21,6 milhões no local.

As obras haviam sido suspensas no dia 17 de fevereiro visando diminuir os impactos causados no trânsito, considerando que o período costuma apresentar aumento no tráfego de veículos. A decisão atendeu um pedido formulado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com a retomada, as obras avançam para 8 km de implementação, já na altura do cruzamento com o viaduto da Rua Raul Pompéia, sendo 7 destes quilômetros já em total funcionamento com as luminárias em LED sendo ligadas no período noturno.

Além da iluminação, a obra contempla ainda, a instalação de dispositivos de segurança como sinalização, barreiras de concreto e defesas metálicas, buscando evitar o choque direto dos veículos em postes instalados em um eventual acidente.

Para a execução das obras, a BR-376 tem tido bloqueios parciais em uma das pistas que estão previstos para ocorrer diariamente entre 9h e 17h.

Considerada uma das principais rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente na conexão entre São Paulo, Santa Catarina e Litoral do Paraná, o Contorno Sul de Curitiba apresenta intenso tráfego de veículo leves e pesados. Em média, 60 mil veículos usam o trecho diariamente.

Segundo a Associação das Empresa da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), a região do Contorno Sul abriga 16 mil empresas, 80 mil funcionários e tem uma população fixa estimada em 220 mil habitantes.