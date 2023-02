A Sanepar informa que dará continuidade à obra de melhoria na Estação de Tratamento de Água Iguaçu, em Curitiba, na segunda-feira (20). O processo irá afetar o abastecimento de água em bairros da Capital e São José dos Pinhais. A obra será das 9h às 17h, com normalização do abastecimento prevista para as 9 horas da manhã de terça-feira (21).

Região afetada:

Curitiba:

Ahú,

Atuba,

Bacacheri,

Barreirinha,

Boa Vista,

Cabral,

Centro Cívico,

Santa Cândida,

São Lourenço,

Tingui,

Juvevê,

Cachoeira,

Batel,

Bigorrilho,

Campina do Siqueira,

Água Verde,

Seminário,

Vila Izabel,

Centro,

Rebouças,

Hugo Lange,

Alto da Glória,

Jardim Social,

Alto da XV,

Cristo Rei,

Prado Velho,

Jardim Botânico,

Bom Retiro,

Mercês,

Pilarzinho,

São Francisco,

Vista Alegre,

Cascatinha,

São João,

Alto Boqueirão,

Boqueirão,

Hauer,

Cajuru,

Guabirotuba,

Jardim das Américas,

Uberaba,

Guaíra,

Parolin,

Santa Quitéria,

Portão,

Novo Mundo,

Capão Raso,

CIC,

Fazendinha,

Pinheirinho,

Xaxim e

Ganchinho.

São José Pinhais:

Cidade Jardim,

Guatupê,

Ipê e

Academia.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.