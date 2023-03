(DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) informa que as obras de recuperação da PR-445, próximo a Irerê, distrito de Londrina, na região Norte, devem ser encerradas nesta segunda-feira (27), caso as condições climáticas sejam favoráveis.

O local havia apresentado rachaduras e afundamento do acostamento, causados por dano em bueiro de concreto sob a pista. Ao longo da semana foi realizada terraplenagem do talude de aterro, substituição do bueiro, serviços complementares e reparos na pista, que precisou ser demolida para execução dos serviços.

Na segunda será aplicada nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre o acostamento e sobre a faixa de rolamento, que na sequência voltará a ser liberada para o tráfego de veículos. Também está programada a execução de nova sinalização horizontal no local.

Os serviços são realizados pela empresa responsável pela duplicação do trecho, concluída em 2021 e ainda em período de garantia de contrato.

O trecho está em meia pista no local, com sinalização de emergência e apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná.