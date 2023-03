Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) deve atingir neste sábado (11) a marca de 70% dos serviços executados na obra emergencial de contenção de encosta no km 41 da BR-277, na região do Litoral. Os esforços no local estão concentrados na perfuração do maciço rochoso e instalação de tela metálica de alta resistência, que irá prevenir novos escorregamentos de materiais de grande porte sobre a rodovia.

Ao todo serão executados 220 furos na rocha, sendo 138 furos com 3,5 metros de profundidade e 82 furos com 5,5 metros de profundidade, onde são colocados grampos de aço CA-50 de 25 mm, e injetada nata de cimento para fixação. O procedimento não apenas melhora a estabilidade do maciço, como também serve como base para a fixação da tela metálica.

Os serviços de perfuração, que em sua maioria exigem a utilização de guindaste para suspender o equipamento e apoio de caminhão Munck para melhor estabilidade, já estão 65% concluídos, com a maioria dos furos de 3,5 metros executados e injetados, restando agora os furos de 5,5 metros, na parte superior da área atingida pelo escorregamento.

Ainda nesta sexta-feira (10) o DER/PR prevê atingir a marca de 300 metros quadrados de tela metálica de alta resistência instalada no km 41, chegando a 400 m² no sábado, passando a marca de 50% deste serviço executado. Está prevista a instalação ao todo de 718 metros quadrados de tela metálica no local.

Com o bom ritmo dos serviços sendo desenvolvido nas últimas semanas, o DER/PR prevê finalizar a contenção do km 41 ainda no mês de março, já liberando a pista sendo ocupada por equipamentos e garantindo melhor trafegabilidade no trecho. As condições climáticas adversas na região podem alterar essa programação.

KM 39 – O DER/PR também já concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta da BR-277 no km 39. Após os serviços de limpeza e retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de vegetação sob o mesmo, o que também ajuda a evitar novos escorregamentos. A rodovia já estava com todas as faixas liberadas neste km, com equipamentos e material ocupando somente o acostamento.

ACORDO – O DER/PR deu início às obras de recuperação da encosta da BR-277 no km 39 e km 41 em 19 de dezembro, após firmar convênio com o Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia do governo federal, que à época afirmou não contar com os recursos necessários para a empreitada. A ajudou buscou recuperar a trafegabilidade da rodovia federal, corredor logístico para o Porto de Paranaguá. O DER/PR trabalhou desde o início para liberar faixas extras de tráfego, sem abrir mão da segurança dos usuários e trabalhadores.

OBRAS DO DNIT – O DNIT permanece realizando obra de recuperação do km 42, primeiro local atingido pelas chuvas no ano passado, tendo registrado inclusive escorregamento de rochas. Esta semana, o DNIT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizaram bloqueio do km 33 da rodovia, afetado por danos no talude de aterro, sob o pavimento.