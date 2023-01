Haverá bloqueio total na parte norte do viaduto (Valquir Aureliano)

Duas novas estações de ônibus e o alargamento do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral serão as principais intervenções previstas no Complexo do Tarumã pela Prefeitura de Curitiba. As obras trarão impactos para o trânsito a partir de amanhã.



A primeira fase da obra começa na quarta com o bloqueio total da parte norte do Viaduto do Tarumã, que cruza a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da Concessionária CCV, será totalmente bloqueada.



Uma linha do transporte coletivo municipal vai ser impactada com as mudanças, bem como duas metropolitanas.



Para facilitar o tráfego e evitar transtornos a Superintendência de Trânsito (Setran) fez diferentes opções de rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local a partir das 9 horas para orientar os motoristas.



Todas as opções de desvios e também o bloqueio do acesso norte do viaduto serão devidamente sinalizados. Placas vão orientar os motoristas em todo o percurso. Já as obras serão sinalizadas pela empresa licitada. Neste primeiro momento, agentes da Setran estarão no local para fazer a orientação do trânsito.



Pelo serviço de whatsapp da prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios da obra e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta mandar uma mensagem para 4199876-2903 e seguir as instruções do atendimento automático.



Além do alargamento do viaduto e das duas novas estações de ônibus, o projeto prevê novos acessos para conexão com a Linha Verde Norte e Sul, além da revitalização de praças públicas (Cova da Iria e Mauro Ferreira) novo paisagismo e iluminação no local.