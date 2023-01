Daniel Castellano / SMCS

A Prefeitura trabalha para desatar mais um incômodo “nó” que prejudica o trânsito em ruas que ligam bairros do sul da cidade. Está em andamento a obra de reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz, na divisa entre Capão Raso e CIC.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a intervenção inclui a implantação de calçadas planas e acessíveis, ciclovia, paisagismo e novo sistema de drenagem no local.

Iniciadas em 6 de janeiro, as obras foram vistoriadas na manhã desta sexta-feira (20/1) pelo prefeito Rafael Greca, acompanhado do secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, e dos vereadores Tico Kuzma e Beto Moraes.

“Entre o Capão Raso e a Cidade Industrial estamos reestruturando o traçado da via com nova rotatória, 353 metros de calçadas acessíveis, 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento. Será uma melhoria muito significativa nestes bairros importantes de Curitiba. Com alegria vistorio as obras, porque nós somos o bem que fazemos”, disse Greca.

Também participaram da inspeção o assessor de articulação política, Lucas Navarro, o engenheiro da Smop fiscal da obra, Kayo Carvalho, e o administrador regional do Pinheirinho, Reinaldo Boaron.

Novo traçado

A obra que vai dar um novo traçado na confluência das ruas Pedro Gusso e Senador Acioly Filho começou com a escavação das pistas e alargamento das vias. Também iniciaram os serviços para a implantação de novas caixas de captação de águas pluviais, que vão criar um um sistema de drenagem local mais eficiente.

A regularização das calçadas, que serão planas e acessíveis seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor, a ciclovia e o paisagismo serão as etapas finais. A previsão de conclusão dos trabalhos é para a primeira quinzena de abril, porém, o cronograma pode sofrer alterações se houver muita chuva no período.

De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, o novo traçado da via, com a implantação da rotatória em formato alongado – onde todos os veículos param antes de acessá-la e há ilhas para a travessia de pedestres – vão garantir a segurança tanto para quem circula de veículo ou caminhando.

“São obras que integram o plano de mobilidade da cidade, que priorizam a segurança dos pedestres e as melhorias nas condições de trafego dos veículos”, diz Rodrigues.

Trânsito organizado

Genivaldo de Aguiar, morador antigo da região, liderança comunitária do bairro Capão Raso e empreendedor local está abrindo uma hamburgueria na esquina de onde a obra teve início e foi ao encontro do prefeito agradecer os serviços. Para ele, o novo traçado vai organizar o trânsito refletindo em melhores condições de acesso às casas e aos comércios locais.

“Uma obra muito aguardada pelos moradores, por quem circula na região. O fluxo de veículos é muito intenso, aconteciam muitos acidentes. Fomos ouvidos, estamos todos satisfeitos com início dos trabalhos”, disse Aguiar.

Sistema viário

A intervenção integra um lote de obras similares e planejadas pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba (Ippuc) para melhoria do sistema viário em toda a cidade. Nos próximos meses, obras de correção geométrica e regularização de calçadas serão executadas em outra cinco ruas: Izidoro Chanoski, Arthur Leinig, Carlos Razera, João Tschannerl e Antônio Drade.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Curitiba tem investido em intervenções que asseguraram melhoria da mobilidade urbana a partir de novos traçados em vias e a requalificação de importantes ruas.

As intervenções promoveram impactos positivos, como maior segurança de condutores e pedestres e redução nos tempos de deslocamentos. São exemplos as obras de correção geométrica da Cruz do Pilarzinho e da Rua Eduardo Sprada (CIC) e as adequações no entroncamento das ruas Mateus Leme, João Gava e Nilo Brandão, na esquina do Parque São Lourenço.

Outro exemplo está no Campo de Santana, onde as obras de correção geométrica e implantação de uma rotatória na confluência das ruas Presidente João Goulart, Dirce Rogal Tomazeli, Marcos Bertoldi e Alda Bassete Bertholdi reorganizaram a circulação.