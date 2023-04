Reprodução/Sanepar

A Sanepar informa que nesta terça-feira (11) fará obras de melhoria e manutenção em várias unidades de abastecimento, entre elas os reservatórios de água tratada Cachoeira e Tarumã. Esses serviços podem afetar o abastecimento em bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré, tendo início a partir das 8h. O retorno do fornecimento ocorrerá de forma gradativa, a partir das 18 horas, com horários diferentes em cada região. A normalização prevista até as 8 horas da manhã de quarta-feira (12).

BAIRROS AFETADOS

Almirante Tamandaré: São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colonia Prado, Prado, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Lamenha Grande, Tanguá, Jardim Santa Maria, Santa Fé, Botiatuba, Buenos Aires, Jardim São Carlos, Amazonas, Nápoli, Jardim Valma, Dragão Verde, Marize, Ipanema, Giannini, Colônia Santa Gabriela, Nossa Senhora do Pilar, Marinoni, Paris, Monterrez, Vila Marta e Jardim Montparnasse.

Curitiba: Cachoeira, Pilarzinho, Taboão, Abranches, Tarumã e Capão da Imbuia.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere uma capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é para que os moradores façam uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.