Para garantir a segurança e fluidez do tráfego no Carnaval, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) decidiu suspender temporariamente as obras de iluminação do Contorno Sul de Curitiba a partir da zero hora de 17 de fevereiro até as 23h59 do dia 22.

A suspensão das obras atende uma orientação da Polícia Rodoviária Federal e visa evitar transtornos para a população, já que o Carnaval costuma gerar um grande aumento no tráfego nas estradas. Com a liberação total das pistas em ambos os sentidos, a intenção é garantir um deslocamento mais seguro e sem maiores complicações para quem pretende viajar ou circular pela região.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, reforçou a importância da suspensão dos trabalhos no feriadão. “Queremos garantir que as pessoas possam se deslocar com segurança e tranquilidade durante as festividades de Carnaval. A suspensão das obras é uma medida que libera integralmente o fluxo em todos os sentidos das pistas do Contorno Sul. O cronograma de trabalho desse período será automaticamente acrescentado durante a execução do contrato”, explicou.

Santos alerta que, mesmo com a suspensão das obras, é fundamental que os motoristas mantenham a atenção e o respeito às leis de trânsito e à sinalização, evitando situações de risco e possíveis acidentes.

Considerada uma das principais rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente na conexão entre São Paulo, Santa Catarina e Litoral do Paraná, o Contorno Sul de Curitiba apresenta intenso tráfego de veículo leves e pesados. Em média, 60 mil veículos usam o trecho diariamente.

Segundo a Associação das Empresa da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), a região do Contorno Sul abriga 16 mil empresas, 80 mil funcionários e tem uma população fixa estimada em 220 mil habitantes.

Apesar da rodovia estar sob jurisdição federal, o Governo do Estado, com autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contratou os serviços e está investindo cerca de R$ 21,6 milhões no local.