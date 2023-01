Daniel Castellano / SMCS

Quem passa pela Rua Martim Afonso já sente a diferença em transitar no asfalto renovado pelas obras de fresa e recape realizada pela Prefeitura de Curitiba. Os trabalhos estão em fase final, contemplando toda a extensão da via, que liga quatro bairros e por onde circulam dez linhas do transporte coletivo.

Ao todo, a obra contempla mais de 3 km de pavimentação (3,270 metros) da Martim Afonso, desde a Rua General Mário Tourinho até a Rua Kellers, passando pelos bairros Campina do Siqueira, Bigorrilho, Mercês e São Francisco.

Na tarde da terça-feira (3/1), os serviços de fresa e recape, coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), haviam alcançado a esquina com a Alameda Prudente de Moraes (São Francisco), tendo completado 84% da extensão da via. Em mais da metade do trecho também já foram realizadas a pintura das faixas.

“Com a restauração da camada asfáltica danificada, reestabelecemos a qualidade estrutural da via, com maior segurança e qualidade no deslocamento dos motoristas e também dos passageiros do transporte coletivo”, diz o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Os serviços, que fazem parte do Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Curitiba, que promove a recuperação da malha viária da cidade, começaram no final de novembro de 2022, em frente à Unidade de Saúde Campina do Siqueira.

Pela Rua Martim Afonso circulam dez linhas do transporte coletivo: 010-Interbairros I (Horário), 020-Interbairros II (Horário), 022-Inter 2 (Horário), 024- Capão Raso/Campinha do Siqueira, 304 – Pinhais/Campo Comprido, 307 – Bairro Alto/Santa Felicidade, 870 – São Braz, 902 – Santa Felicidade-Praça Tiradentes, 979- Santa Felicidade /Praça Tiradentes, 979 – Turismo.

Orientação aos motoristas

As obras tem sido realizadas com bloqueio parcial das três pistas, no sistema pare e siga. Trechos das vias são bloqueados temporariamente e liberados para que os carros possam passar.

A orientação é que os motoristas procurem caminhos alternativos. O cronograma de obras é atualizado conforme as condições do clima.