(Valquir Aureliano)

A Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), do Governo do Estado, informa sobre alterações de itinerário de linhas de ônibus de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A partir desta quarta-feira (25) a prefeitura da Capital iniciará a obra de alargamento do Viaduto do Tarumã, na Linha Verde, sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Durante este período, os acessos das vias marginais do viaduto, em frente a concessionária Chevrolet CCV e do Colégio Militar do Paraná, serão fechados.

Com o bloqueio das marginais, três linhas metropolitanas terão alteração dos seus itinerários a partir desta quinta-feira (26): a B03 – Guaraituba/Guadalupe Maracanã-Alto Xv; a B42 – Maracanã / Puc (via Fagundes Varela; e a B06 – Guaraituba/Guadalupe (via Maracanã-Semidireto).

Com os bloqueios, a Amep fará um acompanhamento especial das linhas para verificar a necessidade de ajustes ou reforços, visto que a mudança poderá gerar atrasos no atendimento. As alterações permanecerão enquanto durar o bloqueio, a depender da liberação das vias marginais por parte da Prefeitura de Curitiba.

Confira as alterações:

B03 – GUARAITUBA/GUADALUPE MARACANÃ-ALTO XV

A linha B03 – Guaraituba/Guadalupe Maracanã-Alto XV deixará de atender o Terminal Guadalupe. Este atendimento passará a ser executado exclusivamente pela linha B06-Guaraituba/Guadalupe (via T. Maracanã Semidireto). Com a mudança a nomenclatura da linha será alterada para B03-Guaraituba/Alto da XV (via Terminal Maracanã).

Seu itinerário passará a ser de forma circular dentro de Curitiba.

Partindo da Linha Verde, ela entra na Rua Raphael Papa, seguindo pela Rua XV de Novembro, virando na Rua Padre Germano Mayer, Rua Augusto Stresser e Rua Fagundes Varela, até retornar para a Linha Verde. Confira o mapa com o novo itinerário AQUI.

As plataformas de embarque e desembarque das linhas também sofrerão alteração. Confira a indicação das novas plataformas T.MARACANÃ e T.GUARAITUBA.

Confira o aviso completo com as alterações realizadas AQUI.

B06 – GUARAITUBA/GUADALUPE (via MARACANÃ-SEMIDIRETO)

Para chegar ao Terminal do Guadalupe, saindo do Terminal do Guaraituba, o atendimento passará a ser realizado exclusivamente pela linha B06 – Guaraituba/Guadalupe (via Maracanã-Semidireto).

Saindo do Terminal do Guaraituba, a linha efetuará paradas na Estrada da Ribeira, nº 550 (até o Bioposto), na ida e na volta e voltará a fazer paradas na antiga Copava, no Cabral, seguindo para o Centro pela Rua Professor Arthur Loyola, Rua Paraguassu, Rua Almirante Tamandaré, Rua XV de Novembro, Rua Tibagi e Terminal Guadalupe.

Na volta, seguirá pelas Rua Nilo Cairo, Av. Souza Naves, Rua José de Alencar e Av. Munhoz da Rocha, realizando paradas.

Confira o mapa com o novo itinerário AQUI.

As plataformas de embarque e desembarque das linhas também sofrerão alteração. Confira a indicação das novas plataformas T.MARACANÃ e T.GUARAITUBA.

B42 – MARACANÃ / PUC (VIA FAGUNDES VARELA

Já a linha B42 – Maracanã / Puc (via Fagundes Varela) deixará de ter paradas nas marginais do viaduto, visto que os mesmos estarão bloqueados. A linha seguirá seu itinerário normalmente pela parte superior do viaduto.

Confira o mapa com a indicação das paradas que serão desativadas AQUI.