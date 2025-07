As obras do novo viaduto entre Pinhais e Curitiba provoca bloqueio no acesso à Rua 25 de Dezembro a partir desta terça-feira (1/7).



O acesso à Rua 25 de Dezembro pela esquina com a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no bairro Estância Pinhais, tem previsão de ficar bloqueado por 40 dias, a depender das condições climáticas. Para quem vem de Curitiba, a alternativa de acesso à rua será pela R. Guilherme Weiss, a partir da R. Paulo Kissula.



A interdição acontece devido às obras da Prefeitura de Curitiba, que constrói o novo viaduto entre Pinhais e a capital na conexão da Rodovia João Leopoldo Jacomel à Av. Victor Ferreira do Amaral.