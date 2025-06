(Foto: DER-PR)

O Paraná alcançou a marca de 500 km de rodovias pavimentadas com concreto, somando 18 trechos em obras apenas em junho. Os investimentos chegam a R$ 3,1 bilhões, com vantagens econômicas a longo prazo.

O pavimento rígido dura 20 anos, o dobro do asfalto (10 anos), e exige manutenção menos frequente e mais barata. Enquanto estradas flexíveis demandam contratos contínuos de reparos, as de concreto têm intervenções pontuais e simples, reduzindo custos para o estado. A opção pelo concreto se mostra, assim, mais durável e econômica.

O concreto proporciona ainda melhor aderência aos pneus, diminuindo o risco de aquaplanagem em dias de chuva. Sendo um material mais claro, ele absorve menos calor, reduzindo a temperatura nas pistas, e é muito mais visível à noite, aumentando a segurança de quem trafega.

Uma das técnicas de utilização do pavimento de concreto é por uma batizada de whitetopping. Nele, uma camada de concreto é colocada em cima de uma base pré-existente de asfalto. Desta forma, a obra fica mais barata e tem execução mais célere. O trecho entre General Carneiro e Palmas, na PRC-280, foi o primeiro do Estado a ser concluído desse modo, em março de 2023. O asfalto antigo passou por intervenções preparatórias para receber o concreto, que variou entre 22 e 28 centímetros ao longo do trecho.

Confira a lista das obras

Duplicação da PRC-466 – Pitanga a Turvo – R$ 514.230.020,00 – 45,5 km – obra em andamento

Duplicação da PRC-466 – Turvo a Palmeirinha- R$ 293.750.000,00 – 27,02 km – obra em andamento

Duplicação da PR-412 – Matinhos a Pontal do Paraná (Praia de Leste) – R$ 274.500.000,00 – 14,28 km – obra em andamento

Ampliação e restauração das PRC-487 e PR-460 – Nova Tebas a Pitanga – R$ 267.800.000,00 – 51,52 km – obra em andamento

Pavimentação em Whitetopping da PR-151 – Ponta Grossa a Palmeira – R$ 257.215.000,14 – 32,71 km – obra em andamento

Pavimentação em Whitetopping da PRC-280 – Clevelândia a Pato Branco – R$ 180.950.000,00 – 37,49 km – obra em andamento

Duplicação da PRC-466 – Palmeirinha a Guarapuava – R$ 139.785.485,97 – 11,52 km – obra em andamento

Pavimentação em Whitetopping da PR-180 – Goioerê a Quarto Centenário – R$ 65.806.729,03 – 11,13 km – obra em andamento

Duplicação da Rodovia dos Minérios – fase 2 – em Almirante Tamandaré – R$ 50.700.000,00 – 1,28 km – obra em andamento

Nova ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais – BR-116 e BR-376 – R$ 96.800.000,00 – 26,61 km – obra em andamento

Pavimentação em Whitetopping da PRC-280 Palmas a Clevelândia R$ 188.250.000,00 – 45 km – obra concluída

Duplicação da Rodovia dos Minérios – Curitiba a Almirante Tamandaré – R$ 152.337.866,02 – 4,74 km – obra concluída

Duplicação do Contorno Oeste de Cascavel – R$ 123.856.146,65 – 19,07 km – obra concluída

Pavimentação em Whitetopping PRC-280 – em Palmas – R$ 154.685.227,62 – 59,55 km – obra concluída

Pavimentação em Whitetopping PRC-466 – Pitanga a Manoel Ribas – orçamento sigiloso – 43,05 km – em licitação

Duplicação da Rodovia dos Minérios – fase 3 – orçamento sigiloso – 8,3 km – em licitação

Novo Contorno Sul (BR-116 e BR-476) – Curitiba a Araucária – R$ 355.500.000,00 – 9,37 km – em licitação

Pavimentação em Whitetopping PRC-466 – Manoel Ribas a Lidianópolis – 51,86 km – obra prevista pelo DER-PR