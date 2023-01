(Franklin de Freitas)

O ano de 2023 começou com um aumento considerável na demanda por locação de imóveis em todo o Brasil. Ainda que esse fenômeno seja recorrente no setor imobiliário e que ocorre em grande parte do país, a previsão é que a quantidade de imóveis disponíveis no mercado não seja o suficiente para atender a toda a demanda esperada.

De uma maneira geral, esse aumento na procura por locação de imóveis neste ano já vinha se desenhando. O último levantamento realizado pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, aponta que os anos de 2021 e 2022, por exemplo, chegaram a registrar os melhores indicadores desde 2014.