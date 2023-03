Especializar-se, adquirir ou atualizar os conhecimentos em escrita criativa têm sido um grande diferencial para quem elabora textos. Quando a oportunidade para essa aprendizagem vem de maneira gratuita, com profissionais experientes, é uma ocasião que não se pode perder. A oficina “Entre o Narrativo e o Dramático”, ministrada por Paulo Sandrini e Marcelo Bourscheid, acontecerá ao longo do ano e quer contribuir nesse sentido: oferecer aos inscritos a possibilidade de melhorar as habilidades de produção textual.

A oficina é um laboratório de escrita criativa em que os participantes poderão estabelecer rico diálogo entre literatura de ficção e o texto de dramaturgia. Serão trabalhados 02 módulos, em 10 encontros de 4 horas cada, com carga horária de 80 horas no total: Narrativa Ficcional e Dramaturgia e Narrativa. Paulo Sandrini, coordenador do projeto, é especialista nesse formato de oficina e sabe que os resultados são substanciais e significativos. “Este é um projeto que desenvolvi com o dramaturgo Marcelo Bourscheid, para mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, oferecer uma oficina de criação literária de caráter interdisciplinar. Já fizemos com arte sonora, cinema e agora chegou a vez de colocar a narrativa de ficção em processo dialógico com a dramaturgia”, explica o ministrante.

Os oficinantes desenvolverão textos curtos como contos, peças de teatro ou mesmo em formato híbrido. Além disso, o curso abordará teoria e análise de textos, que dão uma base sólida de formação para os novos autores e também ajudam a formar leitores que enxergam o texto literário com maior complexidade. Ao final da oficina, será produzido um livro (tiragem de 1000 exemplares) com os textos desenvolvidos pelos oficinantes. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, para pessoas acima de 18 anos sem a necessidade de terem passado por outras oficinas do gênero. O projeto realizará contrapartida social com alunos adolescentes de escolas públicas, democratizando o acesso para este público também.

“Entre o Narrativo e o Dramático – Laboratório de Escrita Criativa” abre suas inscrições agora em março, nesta quinta-feira (2) até o dia 22, pelo e-mail narrativodramatico@gmail.com e está oferendo 26 vagas. Os encontros iniciam em 1 de abril e acontecerão na Casa de Leitura Manoel Carlos Karam (Pq. Barigui). Para mais informações, os interessados devem acessar facebook.com/entreonarrativoeodramatico ou entreonarrativoeodramatico.blogspot.com.

Este é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba e com o incentivo da Imobiliária 2000, Baggio Imóveis e Instituto Joanir Zonta.