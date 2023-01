Daniel Castellano / SMCS

A partir desta quinta-feira (26/1), cerca de 1,3 mil alunos estarão em Curitiba mergulhados em notas, ritmos e timbres. Com professores de altíssimo nível e uma grande pluralidade de estilos, a 40ª Oficina de Música de Curitiba atrai instrumentistas e cantores de todo o Brasil e do mundo.

Para receber todo esse contingente de alunos e professores, pianos, cravos, trompetes e flautas e dezenas de outros instrumentos já estão nas salas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e nos outros sete espaços onde acontecerão as aulas durante os 12 dias da Oficina de Música, até 5 de fevereiro.

Nesta 40ª edição são 90 cursos bem diversificados, conseguindo atrair todos os gostos com aulas de música antiga, erudita, popular e até mesmo cursos de música e tecnologia, infantojuvenis e de formação de docentes. As aulas ainda receberão representantes de 17 estados do país e de nove países diferentes.

Dos 1.300 alunos, 890 são residentes do Paraná, sendo 760 de Curitiba e Região Metropolitana. A Oficina também atraiu visitantes dos estados vizinhos com 147 inscritos de São Paulo e 88 de Santa Catarina.

Além disso, com 49 inscrições, os cursos de Música Popular Brasileira são extremamente procurados por alunos estrangeiros, de países da América Latina como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e até mesmo países europeus como Alemanha, França, Espanha e Itália.

Para os amantes de música, a Oficina também é um ótimo momento para encontrar algumas inspirações dentro da área. A aluna de música da UFPR, Yuria Santamaria Pismel, vê na Oficina uma maneira de aprimorar seus conhecimentos técnicos com músicos de renome como Hércules Gomes.

“O Hércules é um pianista de renome, acompanho a carreira dele faz um bom tempo, porque é um ótimo instrumentista e me inspira. Saber que vou poder ter aula com ele me animou a me inscrever e participar” explica Yuria.

E pela primeira vez na Oficina de Música, o paulista Johnny Martins vem especialmente para fazer aula de regência orquestral com o professor Abel Rocha e está animado. “Desde que eu comecei meus estudos na música, eu sempre ouvi falar que a Oficina de Curitiba é uma referência”.

Além disso, muitos dos professores também participam de outras ações da Oficina de Música, como os diversos espetáculos.