Reprodução/SMCS

Na semana de aniversário de Curitiba, o Liceu de Ofícios Criativos promove diversos cursos com temáticas diferentes visando o aperfeiçoamento do setor criativo. Os conteúdos são apresentados em oficinas presenciais e on-line.

Para participar dos encontros presenciais é necessário fazer inscrição antecipadamente. Para os cursos on-line basta acessar o link no horário marcado e ampliar os conhecimentos.

Coelho Waldorf

Na terça-feira (28/3), a artista plástica e artesã Debora Blitzkow (@deboralitzkow) ensina como fazer coelhinhos Waldorf, inspirados na pedagia de Rudolf Steiner, filósofo austríaco focado no desenvolvimento integral das crianças.

Materiais necessários para o curso: agulha fina para bordar miçangas, agulha mais grossa em que passe fio para pipa, agulha média para costurar com fio de retrós e tesoura para acabamentos. A oficina é presencial com início as 14h.

Estratégia digital no Instagram

Na quarta-feira (29/3), o estrategista digital Ricardo Araújo (@sigaricardoaraujo) aborda de forma clara e objetiva como preparar uma Bio mais atrativa para o Instagram.

“Durante nosso encontro on-line vou apresentar a importância de transformar seu perfil em uma vitrine que vai ajudar a alavancar suas vendas e, como bônus, vou dar três dicas de posts que ajudam a vender mais produtos artesanais”, explica Ricardo.

A transmissão será às 15 horas no canal do Liceu de Ofícios Criativos pelo Youtube.

Psicologia de vendas

Fechando a semana de cursos, na quinta-feira (30/3), a consultora financeira Lea Valduga (@leavalduga) vai falar sobre prova social, escassez, reciprocidade, autoridade, storytelling, afeição e comprometimento.

O conteúdo será apresentado através de gatilhos mentais que são estímulos recebidos pelo cérebro e que influenciam diretamente na tomada de decisão.

“Saber estimular esses gatilhos é uma poderosa arma de persuasão e geração de resultados para marketing e vendas. Para aprender como usá-los e vender mais eu te aguardo no nosso encontro”, declara.

Este encontro é presencial com início às 14h, para participar é necessário se inscrever antecipadamente.

Serviço: Liceu de Ofícios Criativos

Endereço: Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco

Estacionamento: convênio com Estacionamento da Ordem: Rua Treze de Maio, 635 – valor pelo período de 4 horas é de R$ 10