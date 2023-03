Claudio Neves/APPA

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná detiveram nesta segunda-feira, 13 de março, no Porto de Paranaguá, oito estrangeiros que tentariam entrar de maneira clandestina no Brasil, escondidos em um navio cargueiro.

Segundo informações preliminares, os homens, que não apresentaram documentos e se dizem naturais da Costa do Marfim, entraram sem autorização a bordo da embarcação com escala no porto marfinense de Abidjã.

Após os procedimentos de praxe, os estrangeiros permanecerão sob a responsabilidade da agência marítima representante do armador do navio, aguardando trâmites do processo de repatriação ou de eventual pedido de refúgio.

A atuação conjunta faz parte dos esforços da Operação Albatroz, integrante do programa Guardiões das Fronteiras do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), que visa reprimir a criminalidade transnacional na costa marítima brasileira, com o trabalho integrado de forças policiais e instituições federais de fiscalização e controle.