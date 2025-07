Frio em Curitiba: próximos dias serão úmidos e gelados (Franklin de Freitas)

A chegada de uma nova massa de ar polar derruba as temperaturas no Paraná mais uma vez. É a segunda massa do inverno, que começou apenas no dia 20 de junho.



Em Curitiba, segundo a previsão, as marcas mínimas não chegam a flertar com o negativo — ficam entre 7ºC nesta terça-feira (1/7) e 6ºC nesta quarta (2). Mas as máximas não sobem; ficam em 10ºC nesta terça e 8ºC nesta quarta. Ou seja, a Capital terá tardes muito geladas.



Ainda há previsão para chuva ou chuviscos na Capital nesta terça e quarta.

Possibilidade de geada

Há previsão de geada fraca no Sudoeste e em algumas cidades do Oeste, e de moderada a forte intensidade no Sul do Paraná.



As informações são do Alerta Geada, serviço realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) desde 1995 para alertar a população e, principalmente, os agricultores, sobre formação de geada com 24h, 48h e 72h de antecedência.



“Entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, o tempo permanece mais fechado, com muita nebulosidade e até mesmo ocorrência de vento, garoa e chuvisco ocasional, o que deixa a sensação térmica um pouco mais baixa”, explica Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.



A partir de quinta-feira (3), as temperaturas máximas voltam a subir gradativamente, deixando as tardes mais agradáveis por todo o Estado.



Em Curitiba, o sol aparece entre nuvens. As mínimas ainda ficam abaixo dos 10ºC.