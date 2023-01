Já são três anos em situação de emergência global (Arquivo Bem Paraná/Franklin de Freitas)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu, ontem, que ainda não vai declarar o fim da pandemia e do estado de alerta causado pela Covid-19. Em pronunciamento, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que vai seguir a recomendação do comitê de monitoramento da Covid-19 e manter a doença como emergência global em saúde pública, nível mais alto de alerta da entidade. As informações são da Agência Brasil.



“Embora o mundo esteja em uma posição melhor do que durante o pico de transmissão da Ômicron há um ano, mais de 170 mil mortes relacionadas à Covid-19 foram relatadas globalmente nas últimas oito semanas”,explicou.



Tedros alertou que a vigilância e o sequenciamento genético do vírus diminuíram em todo o mundo, tornando mais difícil rastrear variantes conhecidas e detectar novas variantes. Além disso, segundo ele, sistemas de saúde lutam contra a escassez e o cansaço de profissionais.



Já são três anos desde que a OMS decretou a Covid-19 como emergência global em saúde pública.



Boletim

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) ontem, confirmou mais 106 casos da doença e um óbito.



O paciente que foi a óbito residia em Telêmaco Borba, e tinha 92 anos. O óbito registrado nesta data é de dezembro de 2022. O total de casos foi para 2.895.896 e 45.710 mortes desde o início da pandemia.



No boletim de ontem, o Paraná apresentava média móvel de casos novos em sete dias de 279, um índice 66,8% menor que duas semanas atrás. Essa tendência de queda vem desde o começo do ano.