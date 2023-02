Luiz Costa/SMCS

Quase dois anos após perder o companheiro Apolo, em janeiro de 2021, com quem dividiu o recinto no Zoológico de Curitiba por 15 anos, a onça-pintada Angélica faleceu ontem, em função de complicações em seu quadro de saúde. Exames preliminares indicaram uma efusão pleural (líquido no pulmão), provavelmente, em decorrência de tumores em sua cavidade abdominal.A onça-pintada chegou à capital paranaense destinada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2006, vítima de apreensão irregular, aos 13 anos. O animal morreu aos 30 anos, quase o dobro da expectativa de vida em cativeiro, que varia entre 15 e 18 anos.



“Não podemos afirmar que foi a mais longeva, mas certamente podemos dizer que foi uma das mais longevas no país”, lamenta o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

A justificativa para ter vivido tanto tempo, segundo o diretor, tem a ver com os cuidados que os animais recebem na instituição, certificada e referência em bem-estar animal. Era no Zoo de Curitiba que vivia a girafa Pandinha, a mais velha do Brasil, que faleceu em janeiro do ano passado.

Conservação