Mário Akira

O dia foi frio em boa parte do Paraná, nesta quarta-feira (19). Desde a manhã, setores mais ao Sul do Estado amanheceram com marcas baixas. A menor foi registrada em General Carneiro (região Sul do Paraná), registrando 4,2°C. Em Curitiba, o dia começou com temperatura pouco acima dos 12ºC. Durante a tarde, mal passou dos 18ºC.

As temperaturas mínimas mais baixas se acentuam nesta quinta-feira (20). Na Capital, pode bater nos 8ºC e de tarde não esquenta muito. Na sexta-feira (21) de feriado de Tiradentes, o frio ainda deve prevalecer nas regiões Centro-Sul, Sudoeste, parte do Oeste e Grande Curitiba. No fim de semana, as marcas devem ficar mais agradáveis, oscilando entre 13 e 20 graus em Curitiba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), podem ocorrer geadas fracas em áreas mais baixas no Centro-Sul, mas ainda assim de forma muito localizada. Neste período de feriado prolongado, as temperaturas não devem subir muito, nem mesmo em regiões tradicionalmente quentes, como o Oeste e o Noroeste do Paraná. Essa condição deve seguir até o fim do mês, com temperaturas típicas do outono: madrugadas mais frias e tardes amenas.