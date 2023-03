Nuu Nikkei Mesa (Crédito: Jennyfer Almeida França)

Mesmo com a proximidade, a cozinha do Peru só começou a ser apreciada no Brasil há poucos anos. Com a popularidade de pratos como o Ceviche, a gastronomia desse país vem se destacando, especialmente em Curitiba. Restaurantes vem dedicando seus menus nas características dessa cozinha, trazendo clássicos ou ainda se inspirando na versatilidade de ingredientes para criações originais com forte presença peruana.

Confira endereços para curtir essa gastronomia em Curitiba:

Nuu Nikkei – A cozinha peruana se encontra com referências orientais na alta gastronomia do Nuu Nikkei. O restaurante alia essas influências para criar pratos únicos. Alguns carregam forte presença das tradições daquele país como o Tiradito Lima, uma entrada com camarão grelhado, lâminas de peixe branco, edamame e molho peruano, e o Arroz Nikkei, com arroz salteado na panela wok temperado com molhos peruanos, vegetais e aioli da casa, com porco ou com pato. As sobremesas também celebram o Peru, como Pachamama, que leva o mesmo nome da deusa da terra e da fertilidade daquele país. O doce tem manjar peruano com merengue, pó de chá verde e terra Nikkei (criação da casa que leva farinha panko e quinoa achocolatada). A casa abre de terça a sábado para jantar e para almoço aos sábados e domingos, na R. Fernando Simas, 333 – Mercês. Mais informações no Instagram @nuunikkei.

Peruano – O restaurante que surgiu como um pequeno negócio familiar hoje é destaque do bairro Cristo Rei. O chef Fernando Matsushita prepara um cardápio que celebra a tradição daquele país, das entradas aos pratos principais. O clássico Ceviche está presente, mas o menu traz ainda outro lado da cozinha andina pouco conhecido, como as carnes. O Lomo Saltado está entre os favoritos dos clientes: cubos de mignon flambados e salteados com tomates, cebola e batatas rústicas. A casa funciona na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 675 – Cristo Rei, para almoço de terça a domingo, e para jantar, de quinta a sábado. Informações nas redes sociais @peruanogastronomia.

QCeviche – Especializado no Ceviche, o restaurante ganhou destaque com receitas variadas. Formatos tradicionais combinam peixe ou frutos do mar marinados em limão (a leche de tigre, que leva ainda temperos como pimenta), cebola roxa e milho. A casa tem sabores como Peixe branco ou Camarão, e dependendo da versão, inclui outros ingredientes como chips de batata doce. Quem não conhece a iguaria pode aproveitar a Trilogia de Ceviches, com três receitas diferentes para provar. O QCeviche abre diariamente para almoço e jantar, localizado na R. Dr. Pedrosa, 288 – Batel. Instagram: qcevichecuritiba.

Quina do Chef – A região metropolitana de Curitiba também tem cozinha peruana. O chef Francisco Jede Orejuela comanda o Quinado Chef em Campina Grande do Sul. Em um amplo jardim, ele apresenta clássicos repaginados, aliando preparo atencioso e atendimento descontraído. Pratos como Arroz com Pato, ou o mais pedido por quem visita o local pela primeira vez: a Ronda Peruana, que combina diferente sabores, funcionando como degustação. O prato tem dois tipos de ceviche, causa limena de camarão, polvo ao molho de azeitonas roxas e papa a la hucaina, receita tradicional com batatas. Destaque para a Chicha Morada, suco de milho roxo típico peruano. O Quina do Chef abre de quarta a domingo para almoço, e fica na R. Waldomiro Souza Hathy, 291 – Centro, Campina Grande do Sul. Instagram: @quinadochef1.