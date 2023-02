Colaboração

Pelo menos quatro crianças e uma monitora ficaram feridas em um acidente com um ônibus escolar do município de Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta segunda (6). O veículo perdeu o freio e caiu em uma ribanceira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nove crianças estavam no veículo. A secretaria também informou que o ônibus foi revisado pelo motorista na última sexta-feira (3). Uma perícia será feita para identificar as causas do acidente.

Dois feridos, uma menina de 5 anos e um adolescente de 17 anos foram encaminhados ao Hospital Angelica Caron, que fica em Campina Grande do Sul, com ferimentos leves.