(Carlos Alberto)

Com o novo cronograma para o início das obras de restauração do sistema de drenagem em um trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, oito linhas de ônibus terão desvios a partir das 9h desta segunda-feira (26). A interrupção no trânsito, na altura do Ginásio do Tarumã, é necessária para a execução das obras de restauração do sistema de drenagem. As chuvas intensas das últimas semanas causaram um ponto de erosão no local.

A Urbs informou as linhas afetadas pelo bloqueio. Os desvios de itinerário serão mantidos até o fim da obra. As linhas metropolitanas C03- Pinhais/Guadalupe, D61- Piraquara/Santos Andrade e D66-Piraquara/ Santos Andrade (direto), que são administradas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), também sofrerão alterações.