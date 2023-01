Divulgação

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Penal, em conjunto com a Agência Local de Inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar, realizou nesta sexta-feira, 20 de janeiro, a Operação Marco Zero II, voltada a desarticular associação criminosa destinada à prática do crime de tráfico de drogas na região central da capital. A ação foi deflagrada com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

